هل يهدد القرار الأممي حول قانونية الاحتلال الإسرائيلي مصير تعهدات حكومة نتنياهو؟

غضب إسرائيلي لاذع بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة طلب فتوى قانونية من المحكمة الدولية حول ماهية الاحتلال والاستيطان، مع تأكيد رئيس الحكومة الإسرائيلية أن القرار لن يكون ملزما

الفلسطينيون رحبوا بتصويت الأمم المتحدة الذي شهد تأييد 87 من أعضاء الجمعية العامة واعتبروه إنجازاً للدبلوماسية الفلسطينية وخطوةً مهمة باتجاه إزالة الاحتلال واجبار اسرائيل على الاحتكام للقانون ما مفاعيل القرار على الارض؟ وما الدلالات الدولية له؟

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