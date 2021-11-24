هل يهدد اتفاق المغرب وإسرائيل الأمني الجزائر؟

مذكرة تفاهم دفاعية بين المغرب وإسرائيل تقول الدفاع الإسرائيلية إنها ستمكن من زيادة التعاون في مجالات عدة بينها الاستخبارات،

تعاون سبق أن قالت الجزائر إنه استهدفها حتى قبل توقيع المذكرة عن طريق استغلال جارتها الغربية لبرنامج بيجاسوس للتجسس عليها وإن كانت الجزائر لم تعلق هذه المرة على زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلا أنها سبق وأوردت تصريحات زميله في الحكومة يائير لابيد ضدها من المغرب ضمن الأسباب التي دفعتها لقطع العلاقات مع جارتها بينما تؤكد الرباط أن تفاهماتها مع تل أبيب لا تستهدف أحد

هل تزيد مذكرة التفاهم الدفاعية مع إسرائيل التوتر بين المغرب والجزائر؟ وما إمكانية تشكيلها أي تهديد عسكري؟