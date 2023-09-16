هل ينهي فشل سياسة فرنسا نفوذها بإفريقيا؟ مع استمرار محاولات باريس للخروج من مأزقها في النيجر، اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السلطات الانتقالية في نيامي باحتجاز سفير بلاده

مشيرا إلى أن الطعام الذي يتناوله السفير والطاقم الديبلوماسي عبارة عن حصص غذائية عسكرية.

استمرار تفاقم الأزمة بين باريس ونيامي تزامن هذه المرة مع قرار من الجارة بوركينافاسو طرد الملحق العسكري للسفارة الفرنسية في واغادوغو بتهمة ممارسة أنشطة تخريبية، ونفي السلطات المغربية استعدادها لاستقبال ماكرون وتكذيب الرباط لما اعتبرته مبادرة فرنسية من جانب واحد عقب إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا عن زيارة مبرمجة لماكرون إلى المغرب.

فهل تكون تهم ماكرون للسلطات الانتقالية في نيامي ذريعة للتدخل العسكري؟ وعل تعكس مواقف الرباط وواغادوغو استمرار مسلسل الانتكاسات الفرنسية في أفريقيا؟

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