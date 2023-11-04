هل ينهي سعي إسرائيل تهجير الفلسطينيين السلام مع مصر والأردن؟

مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسبوعها الخامس، تتعالى أصوات تحذر من انهيار اتفاقيات سلام إسرائيل مع مصر والأردن في حال مضي تل أبيب في تنفيذ خطط التهجير القسري للفلسطينيين.

يأتي ذلك فيما تحتد المواقف العربية إزاء وحشية القصف الإسرائيلي للمدنيين والمستشفيات وسيارات الإسعاف، حيث أكد وزير الخارجية الأردني أن الحرب لن تجلب الاستقرار بل ستعيد الأمور إلى دائرة الكراهية، مطالبا بإنهاء حصانة إسرائيل من القانون الدولي، من جانبه طالب زير الخارجية المصري سامح شكري بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل.

فما هي دلالات اعتبار مصر والأردن خطط التهجير خطا أحمر؟ وهل تغامر إسرائيل بتقويض اتفاقيات السلام مع الأردن ومصر؟

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