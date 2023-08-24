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هل ينهي توسع بريكس الهيمنة الأمريكية والغربية على العالم؟

أخبار العالم

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بين ترحيب بوتين ووصف شي جين بينغ الخطوة بالتاريخية تكبر أسرة مجموعة بريكس بعد موافقة أعضائها على انضمام ست دول جديدة إليها بما تمثله من ثقل اقتصادي وبشري وسياسي..

السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا أعضاءٌ جددٌ منذ بداية العام القادم ليأتي ذلك بالتزامن مع جهود لإطلاق عملة موحدة تربط تلك الدول في مسعى للتخلص من سطوة الدولار سلاحِ الولايات المتحدة الاقتصادي رغم الصعوبات..
فما الدلالات والمؤشرات على انضمام تلك الدول إلى بريكس وهل قطارُ الشرق بات طوقَ الخلاص من أحادية القطب؟
ما مصير الدولار وسطوتِه في حال تخلصت تلك الدول من تعاملاتها به بين بعضها وما الفوائد التي تعود على بلدان بريكس؟
أما واشنطن فما هي أدواتها في خضم هذه التطورات وهل سيدفعها ذلك لتغيير سياساتها على الساحة الدولية؟

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