هل ينهار حلف واشنطن برفض كييف مفاوضة روسيا؟

حين تقول واشنطن إنها ستستمر بدعم كييف ضد روسيا "مهما كلف الأمر" ثم تذهب سراً لحثها على إبقاء باب التفاوض مفتوحاً، فهذا يدل على آمال أميركية بانتهاء الأزمة قريبا..

تقول صحيفة "واشنطن بوست" إن إدارة بايدن طلبت ذلك سراً من القيادة الأوكرانية. لكن ما الذي قد يدفع واشنطن إلى ذلك طالما أنها سبق أن نسفت الحوار الروسي ـ الاوكراني وكل نتائجه في إسطنبول نهاية آذار الماضي؟ هل تستطيع واشنطن دفع كييف نحو إبداء رغبة في التفاوض، أم أنها ستضطر لإجبارها على ذلك؟ أما كييف، فكيف ستتعاطى مع الطلب الأميركي، بعد أن كان الرئيس الأوكراني قد أعلن وقف المفاوضات مع موسكو؟

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