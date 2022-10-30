هل ينهار التحالف العسكري السعودي الأمريكي؟

بينما يتفاقم التوتر وتحتد الانتقادات بين الرياض وواشنطن على خلفية قرار أوبك بلاس خفض انتاج النفط،

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن البيت الأبيض يبحث مقترحات إبطاء المساعدات العسكرية المقدمة للسعودية بما في ذلك تأخير تسليم شحنات من صواريخ باتريوت، كجزء من إجراءات عقابية.

ذات المصادر كشفت عن جدال داخلي بين المسؤولين الأمريكيين حول استثناء العلاقات العسكرية والأمنية بين الرياض وواشنطن من أي إجراءات انتقامية لما قد يشكله ذلك من تهديد للعلاقات الدفاعية الأمنية الاقليمية.

يأتي ذلك في سياق تقارب صيني سعودي عكسته الاتصالات الأخيرة بين وزراء طاقة البلدين للتأكيد على استمرار التنسيق بين أكبر مصدر وأكبر مستهلك للنفط، وإعلان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن زيارة متوقعة للرئيس الصيني شي جي بينغ.

فما هي دلالات الجدل الأمريكي الداخل بشأن طبيعة الإجراءات العقابية؟ وما هي خيارات الرد السعودية؟

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