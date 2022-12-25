هل ينهار الاقتصاد الأوروبي بسبب التبعية للولايات المتحدة؟

في خضم المحاولات الأوروبية لحل أزمة الطاقة تصدر تصريحات وتقارير ومواقف تكشف عمق وتجذر الأزمة، نائب رئيس البرلمان الألماني يصرح أن ألمانيا بسبب عدم قدرتها على حل مشكلة أزمة الطاقة، تخاطر بأن تصبح دولة مفلسة ومختلة وظيفيا، الدفاع المدني في بريطانيا يحذر من مخاطر كثرة استخدام الشموع ومواقد الحطب والمدافئ الكهربائية خلال فصل الشتاء، وتكشف بروكسل أن سعر الغاز الذي اشترته الدول الأوروبية بدلا من الغاز الروسي كان أغلى بمقدار تريليون دولار

فهل استبدال موارد الطاقة الروسية مستحيل كما تؤكد موسكو

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