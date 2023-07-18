هل ينذر نشر مدمرة ومقاتلات أمريكية في الخليج بصدام مع إيران؟

ردا على ما تعتبره واشنطن أنشطة مقلقة في الآونة الأخيرة من الجانب الإيراني في مضيق هرمز، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نشر طائرات مقاتلة من طراز إف-35 وإف-16

بالإضافة إلى بارجة حربية. وفي أول رد فعل إيراني على الخطوة الأميركية قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إنّ القرار الأمريكي يزعزع الأمن في المنطقة، مشيرا إلى أن طهران تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة والرادعة عند الضرورة.

بموازاة ذلك أعلنت رئاسة الوزراء الاسرائيلية إجراء محادثات هاتفين بين رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن تمحورت حول تعزيز التحالف بين البلدين وكبح تهديدات إيران وأذرعها بالمنطقة وفق البيان.

فما هي خلفيات التحرك العسكري الأمريكي؟ وما دلالات تركيز أول اتصال منذ أشهر بين نتنياهو وبايدن على تنسيق الجهود لمواجهة إيران؟

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