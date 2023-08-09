هل ينذر حشد الناتو لـ 360 ألف عسكري قرب روسيا بصدام معها؟

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن حشد الناتو لنحو ثلاثمئة وستين ألف جندي أجنبي قرب حدود دولة الاتحاد الروسي البيلاروسي

وقال شويغو إن بولندا أصبحت الأداة الرئيسة لسياسةِ الولايات المتحدة المعاديةِ لروسيا فضلا عن مخططاتها لاحتلال غربي أوكرانيا .. وأكّد شويغو أن موسكو ستعزز قواتها العسكرية على الحدود الغربية للبلاد وسط تصاعدِ التهديدات للأمن الروسي..

فما دلالات تصريحات شويغو؟ وما هي ماآلات التصعيد الغربي المتواصل ضد روسيا؟

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