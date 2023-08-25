هل ينحسر الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط بعد تعاظم الدورين الروسي والصيني؟

الشرق الأوسط والنفوذ الأمريكي المتأرجح فيه على حساب علاقات متنامية مع محور الشرق..

ربما هذا ما دعا واشنطن لإرسال رئيسِ هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي لزيارة لإسرائيل فالأردن معلنا منه أن بلاده لا يمكن أن تتخلى عن هذه المنطقة لما تشكله من تحديات، اختصرها بموضوع داعش وإيران ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن حجم القوات الأمريكية في سوريا متواضع وأن الخروج من هذا البلد رهن القرارات السياسية.. تطورات تتقاطع مع تحشيد عسكري يشمل قوات مارينز وبوارج وحاملات طائرات أمريكية..

فما هي استراتيجية واشنطن الجديدة في الشرق الأوسط وكيف ستكود ردودُ فعل العواصم فيها على هذه التحركات؟ وهل تأتي زيارة ميلي لطمأنة حلفاء واشنطن في ظل حديث عن مشاريعَ لتوسعة قاعدة التنف في سوريا مع منطقة عازلة جنوبا تمتد حتى الحدود العراقية السورية؟

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