ما سبب قلق نتنياهو البالغ من صدور مذكرة للجنائية الدولية باعتقاله؟

أكد مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأمريكية أن إسرائيل انتهكت تعهداتها والقانون الدولي خلال حرب غزة،

مشددين على أنهم لم يجدوا تأكيدات ذات مصداقية أو موثقة بأن تل أبيب تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

وبينما يوضح التقييم الذي أجرته أربعة مكاتب في الوزارة أن التأكيدات الإسرائيلية ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها، تشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشعر بقلق بالغ إزاء احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال باسمه بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة.

فما حجم الضغط الذي تمثله التقارير الأمريكية الأخيرة على تل أبيب؟ وما فرص إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو؟

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