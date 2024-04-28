 
مباشر
اسأل أكثر

ما سبب قلق نتنياهو البالغ من صدور مذكرة للجنائية الدولية باعتقاله؟

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xg0u

أكد مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأمريكية أن إسرائيل انتهكت تعهداتها والقانون الدولي خلال حرب غزة،

مشددين على أنهم لم يجدوا تأكيدات ذات مصداقية أو موثقة بأن تل أبيب تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
وبينما يوضح التقييم الذي أجرته أربعة مكاتب في الوزارة أن التأكيدات الإسرائيلية ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها، تشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشعر بقلق بالغ إزاء احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال باسمه بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة.
فما حجم الضغط الذي تمثله التقارير الأمريكية الأخيرة على تل أبيب؟ وما فرص إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا