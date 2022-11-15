هل ينجح الغرب بشرعنة سرقة الأموال الروسية؟

من خلال السرقة، يريد الغرب تطبيق القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الإثنين بشأن دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا.

المقصود بالسرقة، هو أن تضع أميركا والاتحاد الأوروبي اليدَ على ما ليس لهما وتحويله إلى جهة ثالثة. والحديث هنا عن الأصول الروسية المجمدة في الغرب. روسيا هددت بإجراءات مقابلة لا تقل قساوة. لكن بالحديث عن المبدأ، ألم يكن حريًّا بالدول التي دعمت القرار وعلى رأسها الولايات المتحدة أن تدفع تعويضات إلى كوريا وفيتنام والعراق ويوغوسلافيا وأفغانستان وسوريا وليبيا واللائحة لا تنتهي لدول طالها دمار التحالف الغربي..

هل سيصادر الغرب الأصول الروسية، وكيف ستردُّ موسكو؟

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