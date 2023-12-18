الحوثيون يتوعدون بضرب سفن لإسرائيل.. هل ينجح أي تحالف عسكري دولي تشكله واشنطن؟

أبواب البحر الأحمر موصدة أمام سفن إسرائيل ومن لف لفيفها، شعار لا زالت ترفعه جماعة أنصار الله اليمنية في ظل استمرار حرب تل أبيب على قطاع غزة،

فها هم الحوثيون يعلنون عن استهداف جديد لسفينتين متجهتين إلى إسرائيل عبر طائرات حربية مشيرين إلى أن الاستهداف جاء بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية، ومهددين باستهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة.

زخم هجمات الحوثيين مؤخرًا، دفع بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن المهرول إلى المنطقة للتأكيد على أن واشنطن تعمل على تشكيل تحالف دولي للتدخل لمنع شن أي هجمات في منطقة البحر الأحمر، مشددًا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في تل أبيب على أن الولايات المتحدة ستفعل كل ما يلزم لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

فما هي خيارات واشنطن أمام ضربات الحوثيين لشريان إسرائيل المائي؟ وهل يدفع التدخل العسكري الأمريكي إلى حرب إقليمية في المنطقة؟

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