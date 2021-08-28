هل يمهد مؤتمر بغداد لقمة سعودية إيرانية؟

وسط تمثيل واسع ورفيع المستوى لم يشهده العراق منذ عقود، اختتم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالتأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها الوطنية.

الحكومة العراقية تراهن على هذا المؤتمر لتحقيق أهداف عدة في مقدمتها خفض التوتر في المنطقة، لا سيما في ظل المشاركة الإيرانية والسعودية، وهنا أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن بلاده احتضنت في السابق اللقاءات بين السعودية وإيران كاشفا أن هذه اللقاءات مستمرة..



فما فرص أي تقارب إيراني سعودي في هذه المرحلة؟

Your browser does not support audio tag.