هل يمهد إنهاء مقتدى الصدر للعنف لحوار وانتخابات في العراق؟

بعد يوم دام خلف ثلاثين قتيلا ومئات الجرحى في أزمة تفجرت عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر اعتزاله الحياة السياسية، انسحب أنصار التيار من الساحة الخضراء بعد ظهور الصدر في خطاب ينتقد خروج الثورة عن سلميتها ويمهل المعتصمين ساعة لوقف الاقتتال والانسحاب من أمام البرلمان مع التهديد بالتبرؤ ممن لا يلتزم من المتظاهرين..

في المقابل دعا الإطار التنسيقي في بيان أنصاره من المعتصمين إلى العودة إلى منازلهم سالمين غانمين مع الاستعداد دوما لتلبية نداء الوطن حسب تعبير البيان، كما طالب بعودة البرلمان وجميع المؤسسات إلى ممارسة عملها، من جانبهم أشاد قادة مكونات التيار بمبادرة الصدر لحفظ الدم العراقي ووقف انزلاق البلاد إلى مستنقع العنف.

فهل طويت صفحة الاعتصامات والتصعيد بعد خطاب الصدر؟ وما هي الخطوات المتوقعة من جانب الإطار التنسيقي خلال الأيام القادمة؟

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