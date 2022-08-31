هل يمنع وفد الوكالة الذرية كارثة نووية بزابوروجيا؟

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن الهدف من إيفاد بعثة مفتشي الوكالة إلى محطة زابوروجيا للطاقة النووية هو الحيلولة دون وقوع حادث نووي هناك

وأضاف غروسي أن البعثة ستتوجه إلى منطقة العمليات القتالية بعد حصولها على ضمانات أمنيةٍ واضِحة.. مشيرا إلى أن مهمة الفريق تقتصر على الجانب التقني، كما أعربَ غروسي عن أملهِ في تشكيلِ بِعثةٍ دائمةٍ للمراقبةِ في محطة زابوروجيا..

من جانبها أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أملها في أن تساعد بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا، على وقفِ الابتزازِ النوويِ وتوجه السلطاتِ الأوكرانيةِ إلى التسبُبِ بكارثةٍ نووية..

فهل تنجح الوكالة في الحيلولة دون حصول كارثة نووية؟ وهل يفرض الوضع في زباروجيا الإبقاء على لجنة دولية دائمة للمراقبة بالمحطة؟