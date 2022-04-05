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هل يمكن إجراء تحقيق دولي محايد بأحداث بوتشا الأوكرانية؟

أخبار العالم

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قال الكرملين إن ما حدث في بوتشا هو عملية تزييف كبيرة ومدمرة، رافضا أي اتهامات ضد الجيش الروسي.

وقال إنه سجل تصريحات متضاربة للرئيس الأمريكي جو بايدن والبنتاغون حول هذا الاستفزاز، مشككا في إمكانية إجراءِ تحقيقٍ دولي محايد ونزيه..
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إن هدف هذا الاستفزاز الكاذب هو محاولة لتعطيل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.. أما المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا فقال إن بلاده تتوقع المزيد من الاستفزازت الأوكرانية... وفي هذا السياق قالت وزارة الدفاع الروسية إنها رصدت عمليات تصوير لاستفزاز جديد في منطقة موشون شمال غربي كييف..

فما هو السبيل لمعرفة الحقيقة في بوتشا؟ ومن هو الطرف الذي يمكن الوثوق في تحقيقاته؟ 

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