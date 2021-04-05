هل يلمح بيان ضباط أتراك سابقين لانقلاب؟

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بيان الضباط المتقاعدين بشأن قناة اسطنبول يتضمن تلميحات انقلابية، ولا علاقةَ له بالدستور، واعتبره تهديدًا مباشرا له..

وأكد أردوغان خلال مؤتمر صحفي إلتزام بلاده باتفاقية منترو الخاصة بالملاحة الدولية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل مضيفا أن مشروع قناة اسطنبول بين بحر مرمرة والبحر الأسود لا علاقة له بهذه الاتفاقية، وأنه سيعزز سيادة تركيا على المضائق.. وفي خضم موجة من الانتقادات والتصريحات الحادة من كبار المسؤولين الأتراك اعتقلت السلطات عشرة ضباط متقاعدين غداة فتح تحقيق حول البيان الذي وقعه أكثر من مئة ضابط متقاعد، باعتباره يلمح الى انقلاب سياسي. فماهي دوافع بيان الضباط المتقاعدين ولماذا ينتقد مشروع قناة اسطنبول؟

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