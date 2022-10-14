هل يكسر قصف روسيا بأوكرانيا هيبة سلاح الغرب؟

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد حاجة لتوجيه ضربات مكثفة لأوكرانيا ، وأن روسيا لا تهدف الى تدمير هذا البلد..

في حين أعلنت دول غربية عزمها توفير مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا بما فيها أنظمة دفاع جوي حديثة بالإضافة الى برنامج لتدريب عشرات الآلاف من العسكريين الأوكرانيين في أراضي بولندا..

وسط تحذيرات من توسع دائرة النزاع ، مفادها أن أي مواجهة مباشرة بين روسيا والغرب تعني حربا لا تبقي ولا تذر.. وفي السياق ذاته أعلنت بيلاروس تفعيل نظام التهديد الإرهابي وبدأت نشر قوات روسية بيلاروسية مشتركة.. بينما أبلغت شركة سبايس إكس التابعة لرجل الاعمال الأمريكي ايلون ماسك البنتاغون أنها لن تكون قادرة على توفير انترنت فضائي في أوكرانيا مجانا.. كما دمرت الدفاع الروسية مخزنا للاسلحة الغربية قرب لفوف.. فهل تحد الضربات الروسية من فعالية الاسحلة الغربية ؟ وما دلالات تراجع شركة إيلون ماسك؟

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