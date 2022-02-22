هل يكسر الغاز الروسي حاجز العقوبات الغربية والتصعيد الأمريكي بأوكرانيا؟
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تعتزم مواصلة إمدادات الغاز للأسواق العالمية بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال.
بينما أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الإتحاد الاوروبي عقوبات على روسيا من بينها القرار الألماني بتعليق التصديق على مشروعِ السيل الشمالي إثنان لنقل الغاز الروسي الى المانيا.. التطورات الأخيرة كانت لها انعكاسات واضحة على أسعار السوق رغم التطمينات الروسية.. فما هي تداعيات الوضع في أوكرانيا على المصالح الاقتصادية؟ وأي فعالية للعقوبات ضد روسيا؟
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