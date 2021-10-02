هل يقود السلاح الروسي لصدام تركي أمريكي؟
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تهديدات أمريكية جديدة لتركيا بخصوص ما وصفتها واشنطن بتبعات اقتناء أنقرة لمزيد من المعدات العسكرية الروسية بعد حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
عن اعتزام بلاده اقتناء دفعة ثانية من منظومة اس 400 الروسية، وبالرغم من تأكيد أنقرة في كل مرة أن الامتناع الأمريكي عن تزويدها بمنظومات باتريوت هو ما اضطرها للجوء إلى التعاون مع موسكو في هذا المجال إلا أن واشنطن لوحت بعقوبات إضافية لمواجهة قلق تشكله حليفتها في الناتو
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