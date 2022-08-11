هل يقر الغرب بهزيمته في حرب الطاقة مع روسيا؟

في إطار الحرب الهجينة التي يخوضها الغرب ومحاولة هزيمة روسيا، يبدو أنها فشلت في إحدى ركائزها ألا وهي حرب الطاقة.

فرغم آلاف العقوبات على موسكو الهادفة لتدمير اقتصادها، ها هي التقارير تشير إلى نصر روسي في هذا المجال، فوفقا لبلومبرغ موسكو انتصرت في المواجهة في أسواق النفط ومؤشرات ذلك حجم الإنتاج وسعر النفط الروسي في السوق العالمية والحربُ جولاتٌ كما يُقال..

فهل أوروبا ماضيةٌ في سياساتها الاقتصادية رغم التحذيرات ولماذا يصر قادتها على تنفيذ ما تريده واشنطن وتصريحات شولتس الأخيرة دليل على ذلك؟

وهل روسيا قادرة على الاحتفاظ بما وًصف بالنصر الاقتصادي خاصة أن الشتاء سيكون قاسيا على القارة العجوز برمتها مع غياب الغاز والنفط الروسي وغياب البدائل..

ومن سيحسم المعركة، الاقتصاد أم الميدان أم طاولة المفاوضات؟

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