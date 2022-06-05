 
مباشر
بالتفاصيل

هل يقر الغرب بفشل نهجه بالتعامل مع روسيا؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t6a2

مع استمرار العملية العسكرية الروسية في دونباس أشارت وسائل إعلام بأن ممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقدوا خلال الأسابيع الأخيرة لقاءات دون مشاركة كييف

تركزت على بحث الخطة الإيطالية للسلام التي تتضمن حياد أوكرانيا مقابل ضمانات أمنية وإطلاق مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حول القرم ودونباس.

هذه المباحثات تتناغم مع حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أقر بفشل النهج الذي تتخذه الدول الغربية في التعامل مع روسيا، داعيا لتغييره هذا النهج بالتعامل مع روسيا التي التي لا يمكن إذلالها حسب تعبيره.

فكيف يمكن فهم هذه التحركات؟ وهل باتت تسوية الأزمة الأوكرانية تلوح في الأفق على وقع فشل النهج الغربي؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا