هل يقر الغرب بفشل نهجه بالتعامل مع روسيا؟

مع استمرار العملية العسكرية الروسية في دونباس أشارت وسائل إعلام بأن ممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقدوا خلال الأسابيع الأخيرة لقاءات دون مشاركة كييف

تركزت على بحث الخطة الإيطالية للسلام التي تتضمن حياد أوكرانيا مقابل ضمانات أمنية وإطلاق مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حول القرم ودونباس.

هذه المباحثات تتناغم مع حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أقر بفشل النهج الذي تتخذه الدول الغربية في التعامل مع روسيا، داعيا لتغييره هذا النهج بالتعامل مع روسيا التي التي لا يمكن إذلالها حسب تعبيره.

فكيف يمكن فهم هذه التحركات؟ وهل باتت تسوية الأزمة الأوكرانية تلوح في الأفق على وقع فشل النهج الغربي؟

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