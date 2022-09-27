هل يقترب الصراع في أوكرانيا من حرب نووية؟

في أوج الحديث عن الحرب النووية بين روسيا والغرب، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مديفيدف أن روسيا لها الحق في استخدام الأسلحة النووية

إذا ما هوجمت هي أو حلفاؤها باستخدام هذا النوع من الأسلحة، أو إذا هدد العدوان باستخدام الأسلحة التقليدية وجود الدولة الروسية. مضيفًا في هذا السياق أن استخدام هذ السلاح سيكون مع الالتزام الصارم بأساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لم ترصد أي تحركات روسية تشير إلى نية الجيش الروسي استخدام السلاح النووي، يدعو في المقابل رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي مسؤولي واشنطن للاطلاع على العقيدة النووية الروسية قبل إصدار التحذيرات لروسيا.

فكيف يتعاطى الغرب مع هذه الرسائل الروسية؟ وهل العالم مقبل على حرب نووية؟

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