هل يقبل الفلسطينيون بفتح إسرائيل مطار رامون الدولي للسفر؟
الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.
تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لـRT:
- إسرائيل تدفع بالفلسطينيين كعملة قبل أي عملية انتخابية لديها
- إسرائيل تملك برنامج ممنهج لقتل أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية
- إسرائيل تستغل انشغال العالم بقضايا أخرى وتصعد ضد الفلسطينيين
- لا نقبل أن يكون السلام الاقتصادي هو السلام المنشود
- الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيس للأزمة الاقتصادية في فلسطين
- الولايات المتحدة أرادت أن تذكر أنها مهيمنة في الشرق الأوسط
- الإدارة الأمريكية الحالية لم تقدم مبادرة سلام وهي الوحيدة التي لم تفعل ذلك
- تجربة بايدن السابقة للسلام عندما كان نائبا للرئيس أفشلتها إسرائيل
- اللجنة الرباعية التي كانت ترعى عملية السلام لم تعد موجودة
- بايدن قال إنه يؤيد حل الدولتين على حدود 67
- نريد أن نصبح دولة عضو في الأمم المتحدة
- إسرائيل تؤذي نفسها بإجراءاتها وهي خاسرة على المدى الطويل
- الرئيس أبو مازن يقود حملة سياسية للاعتراف بدولة فلسطين
- علينا كسر سياسة الأمر الواقع التي تفرضها علينا إسرائيل
- إدارة بايدن تختلف كليا عن إدارة ترامب لذلك نجري حوارا معها
- الولايات المتحدة أعادت تمويل الأونروا وهذا أمر مهم بالنسبة لنا
- واشنطن قالت إنها تحتاج وقتا أطول في موضوع فتح القنصلية الأمريكية
- موضوع مطار رامون لم نسمع به ولم يعرض علينا
- نريد مطارا ضمن أراضي فلسطين ويخضع لسيادتنا
- القدس عاصمة دولة فلسطين الحقيقية
- نجحنا بتجاوز الأزمة والقضايا المتعلقة بالانقسام واتفقنا مع حماس وجميع الفصائل الفلسطينية على إجراء الانتخابات
- إسرائيل منعت أهلنا في القدس من إجراء الانتخابات
- تأجيل الانتخابات تم من قبل القيادة الفلسطينية مجتمعة
- الرئيس عباس طلب المساعدة من بايدن لإجراء الانتخابات
- برنامج كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هو تعزيز الاستيطان
- نعمل على تعزيز صمود الناس في أرضهم وتعزيز الاقتصاد الوطني
- نلمس تدميرا ممنهجا للأراضي والسلطة الفلسطينية
- الصراع مع إسرائيل هو على الأرض وعلى الإنسان