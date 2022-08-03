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نيوزميكر

هل يقبل الفلسطينيون بفتح إسرائيل مطار رامون الدولي للسفر؟

أخبار العالم العربي

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.

تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لـRT:

- إسرائيل تدفع بالفلسطينيين كعملة قبل أي عملية انتخابية لديها

- إسرائيل تملك برنامج ممنهج لقتل أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية

- إسرائيل تستغل انشغال العالم بقضايا أخرى وتصعد ضد الفلسطينيين

- لا نقبل أن يكون السلام الاقتصادي هو السلام المنشود

- الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيس للأزمة الاقتصادية في فلسطين

- الولايات المتحدة أرادت أن تذكر أنها مهيمنة في الشرق الأوسط

- الإدارة الأمريكية الحالية لم تقدم مبادرة سلام وهي الوحيدة التي لم تفعل ذلك

- تجربة بايدن السابقة للسلام عندما كان نائبا للرئيس أفشلتها إسرائيل

- اللجنة الرباعية التي كانت ترعى عملية السلام لم تعد موجودة

- بايدن قال إنه يؤيد حل الدولتين على حدود 67

- نريد أن نصبح دولة عضو في الأمم المتحدة

- إسرائيل تؤذي نفسها بإجراءاتها وهي خاسرة على المدى الطويل

- الرئيس أبو مازن يقود حملة سياسية للاعتراف بدولة فلسطين

- علينا كسر سياسة الأمر الواقع التي تفرضها علينا إسرائيل

- إدارة بايدن تختلف كليا عن إدارة ترامب لذلك نجري حوارا معها

- الولايات المتحدة أعادت تمويل الأونروا وهذا أمر مهم بالنسبة لنا

- واشنطن قالت إنها تحتاج وقتا أطول في موضوع فتح القنصلية الأمريكية

- موضوع مطار رامون لم نسمع به ولم يعرض علينا

- نريد مطارا ضمن أراضي فلسطين ويخضع لسيادتنا

- القدس عاصمة دولة فلسطين الحقيقية

- نجحنا بتجاوز الأزمة والقضايا المتعلقة بالانقسام واتفقنا مع حماس وجميع الفصائل الفلسطينية      على إجراء الانتخابات

- إسرائيل منعت أهلنا في القدس من إجراء الانتخابات

- تأجيل الانتخابات تم من قبل القيادة الفلسطينية مجتمعة

- الرئيس عباس طلب المساعدة من بايدن لإجراء الانتخابات

- برنامج كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هو تعزيز الاستيطان

- نعمل على تعزيز صمود الناس في أرضهم وتعزيز الاقتصاد الوطني

- نلمس تدميرا ممنهجا للأراضي والسلطة الفلسطينية

- الصراع مع إسرائيل هو على الأرض وعلى الإنسان

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