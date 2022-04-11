هل يفشل انقسام أوروبا إدارة خلافها مع روسيا؟

فترة قرارات صعبة كما يصفها الأوروبيون تقسم الاتحاد إلى نصفين أحدهما يؤمن باغتنام الفرصة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا كما تقول النمسا التي زار مستشارها موسكو

والآخر يتبنى موقف منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن حتمية الحسم العسكري للصراع، بينما يبدو الانقسام أكبر حول مسألة فرض عقوبات على روسيا في مجال النفط والغاز حيث يعتمد عدد من دول الاتحاد على إمدادات الطاقة الروسية وهو ما دفع هنغاريا مثلا للتأكيد على أنها ستدفع بالروبل إن اشترطت موسكو ذلك

هل تفشل بروكسل في توحيد قراراتها؟ وأي الطرق ستكون أنجع لحفظ الأمن الأوروبي بعيدا عن الإملاءات الأمريكية ؟

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