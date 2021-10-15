هل يُفشل العنف الاعتراف بحكومة طالبان؟

عشرات الضحايا بين قتيل وجريح خلفها عمل إرهابي نفذه انتحاريان داخل مسجد بمدينة قندهار الأفغانية استهدف مصلين خلال صلاة الجمعة فيما حكومة طالبان تدين وتكلف الأجهزة الأمنية بالتحقيق.

العمليات الإرهابية هناك تثير قلق موسكو فها هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعو رؤساء دول رابطة الدول المستقلة لتضافر الجهود في مكافحة الإرهاب محذرا من خطط لتنظيم داعش من التوسع باتجاه دول الجوار والتسلل تحت عنوان اللجوء.

ما هو حجم المخاطر التي يشكلها داعش أفغانستان.. وكيف يمكن التصدي له؟

- ماذا عن تصريحات الرئيس بوتين، في أي إطار تأتي وما هي قدرة رابطة الدول المستقلة على التصدي لخطر الإرهاب؟

- كيف يمكن التمييز بين لاجئ وبين الإرهابيين الذين حذر بوتن من تسللهم تحت غطاء الحاجات الإنسانية؟