هل يفجر الناتو حربا مع روسيا والصين في آسيا والمحيط الهادئ؟

تأهب روسي مفاجئ فوق مياه المحيط الهادئ لصد أي عدوان محتمل من اتجاه البحر،

هكذا جاءت أوامر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بالإعلان عن بدء تفتيش مفاجئ لأسطول المحيط الهادئ، ورفع استعداده إلى الحالة القصوى، مصدرًا تعليماته بإجراء تدريبات للأسطول ستشمل ضربات صاروخية وجوية ضخمة لعدو وهمي، وإطلاق جميع أنواع النيران.

هذه التحركات الروسية تأتي بعدما أمر الرئيس الصيني شي جين بينغ القوات المسلّحة الصينية إلى تعزيز التدريب العسكري من أجل قتال فعلي وذلك في ظل التوترات المتصاعدة مؤخرا حول جزيرة تايوان.

فما الزخم الذي تكتسبه هذه التدريبات العسكرية الروسية الأخيرة؟ وهل يتحول المحيط الهادئ إلى ساحة مواجهة في ظل تحركات حلف شمال الأطلسي؟

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