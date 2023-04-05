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هل يفجر التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى مواجهة شاملة مع الفلسطينيين؟

أخبار العالم العربي

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اقتحمت قوات إسرائيلية المسجد الأقصى واعتدت بالضرب والتنكيل على المعتكفين داخله واعتقلت المئات منهم، في حين دعا وزيران في حكومة بنيامين نتنياهو للتصعيد ضد الفلسطينيين..

الاقتحام جاء في ليلة بدء احتفالات عيد الفصح اليهودي، حيث اقتحم مستوطنون باحاتِ المسجد تحت حراسة مشددة من القواتِ الإسرائيلية، عقب إخراج المعتكفين والمصلين الفلسطينيين.. وهو ما أثار موجة عربية ودولية من الاستنكارِ والتنديد.
الفصائل الفلسطينية أطلقت نحو عشرة صواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة ورد الجيش الإسرائيلي بغارات جوية وقصف مدفعي، محملا حركة حماس مسؤولية إطلاق الصواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية..

فهل تنزلق الأوضاع نحو مواجهة شاملة وحرب دينية بين إسرائيل والفلسطينيين؟

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