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هل يفجر التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى حربا دينية؟

أخبار العالم

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لم ترتدع إسرائيلُ حتى الآن من كل العمليات التي جرت في الداخل وضربت بعَرض الحائط النداءاتِ العربيةَ الكثيرة التي طالبتها بوقف التصعيد كما حذر مراقبون للشأن الفلسطيني الإسرائيلي،

في مشهد ينذر يوما بعد يوم باندلاع انتفاضة جديدة او كما يريد البعضُ تسميتَها بالحرب الدينية. والدلائل على ذلك كثيرة.. من الاقتحامات وقتل الفلسطينيين والتضييق على المصلين في الأقصى والتي تقابلها عميات طعن ودهس انتقامية وإطلاقِ صواريخ بين حين وآخر..
- فهل باتت الاقتتال قريبا في إسرائيل وأين سيكون موقع الفصائل الفلسطينية فيها بالنظر للموقف غير الموحد والخلافات الكبيرة بين رام الله وغزة؟
- ما هي مسؤولية اليمين في إسرائيل عما يجري وهل يغامر نتنياهو بإشعال المنطقة لبقائه في السلطة؟
- وهل سينحصر أي تصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين في رقعة جغرافية ضيقة أم سيتسع ليشمل دولا إقليمية عدة؟

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