هل يغامر بايدن ويرسل القوات الأمريكية إلى أوكرانيا؟

وصلت إلى أوروبا لأول مرة منذ ثمانين عاما فرقة القوات الأمريكية المحمولة جوا للتمركز في رومانيا على بعد ثلاثة أميال من الحدود الأوكرانية..

ورغم تأكيدات البيت الأبيض أن القوات الأمريكية لن تشارك في المواجهة، صرح قائد الفرقة الأمريكية لقناة CBSnews أن قواته مستعدة للدفاع عن حدود الناتو ودخول الأراضي الأوكرانية.

وفي معرض رده على موقف الجمهوريين الداعي للحد من حجم الدعم العسكري لأوكرانيا، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في حوار صحفي عن اعتقاده بضرورة منع روسيا من تحقيق نجاح في أوكرانيا مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أنفقت الكثير من الأموال في دعم الأوكرانيين لأن الأمر حسب بايدن يتعلق بأمن حلف شمال الأطلسي، وأوروبا الغربية.

فما هي رسائل واشطن من وراء تحركاتها العسكرية على الحدود الأوكرانية؟ وهل يتأثر الدعم الأمريكي بنتائج الانتخابات النصفية؟

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