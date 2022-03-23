هل يغامر الناتو بإرسال قوات "حفظ سلام" إلى أوكرانيا؟

بموقف حازم لا لبس فيه، هكذا ترسم موسكو خطوطها الحمر حول الدعوات الغربية الرامية لإرسال قوات حفظ سلام من حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا.



وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أن إرسال حلف الناتو قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، سيكون صدامًا مباشرًا بين القوات المسلحة الروسية والحلف، مضيفا أن الولايات المتحدة تريد إبقاء روسيا في حالة العمليات العسكرية لأطول فترة ممكنة ومواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

هذا الموقف نسج على منواله الكرملين الذي شدد أن هذه الخطوة ستكون متهورة وخطيرة، وقد تؤدي إلى عواقب يصعب إصلاحها.

فهل تدفع هذه المواقف الروسية الصارمة الغرب لإعادة حساباته حول المقترح البولندي؟ ثم ما احتمالات الصدام المباشر بين موسكو والحلف على الأرض الأوكرانية؟

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