هل يعمق وصول وقود إيران الانقسام في لبنان؟

حزب الله يستلم أول دفعة من الوقود الإيراني عبر سوريا، وبينما يهتم المواطنون اللبنانيون بوصوله إلى البلاد فإن السياسيين يركزون على مصدره،

وهو ما يظهر من خلال تحذيرات بعض الأطراف على رأسها تيار المستقبل من عواقب تعاون الحزب مع طهران خصوصا في ظل العقوبات المفروضة عليها ووجود البديل من خلال توريد الغاز المصري والكهرباء الاردنية عبر الأراضي السورية برعاية أمريكية، فيما يرى التيار الوطني الحر أنه من حق اللبنانيين أن يحصلوا على المحروقات من أي مكان إذا تم الإصرار على حرمانهم منها

فهل تعزز أزمة الطاقة في لبنان الانقسام الداخلي؟ وما حقيقة أن البلاد تستغل توافقا إقليميا ظرفيا لحل ما أمكن من مشاكلها المتراكمة؟