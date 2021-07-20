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هل يعرقل ملف السجناء بين طهران وواشنطن مفاوضات نووي إيران؟

أخبار العالم

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بالتوازي مع مفاوضات فيينا الشائكة كما تُوصف حول عودة واشنطن للاتفاق النووي مع إيران ظهرت فجأة معلوماتٌ عن مفاوضات أخرى تَجري حول تبادل السجناء بين الطرفين

لتتبعها تحذيرات إيرانية من استخدام الملف كأداة للضغط من قبل إدارة بايدن نحو تنازلات تخص شروطَ طهران للوصول إلى اتفاق جديد..
الخارجيةُ الإيرانية أكدت استعداد بلادها لتنفيذ اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة وبريطانيا فيما تعلوا الأصواتُ في داخل الإدارة الأمريكية المحذرة من أن انتظار وصول ابراهيم رئيسي إلى سدة الحكم سيعقد المشهدَ أكثر بين البلدين..
- ما هي الأسبابُ لظهور ملف السجناء الآن وهل هو جزء من صفقة كبرى؟
- من بات يضع الشروط.. ولماذا تطالب واشنطن بالإسراع بالوصول إلى اتفاق؟
- هل سيرفع رئيسي حال وصوله لهجة بلاده وأين المطالبُ الأمريكية من احتواء أي اتفاق على موضوع الصواريخ البالستية والنفوذ الإيراني في المنطقة؟
- نتابع المزيد في حلقة اليوم من اسأل أكثر.

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