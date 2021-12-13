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هل يعرقل ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر الانتخابات الليبية؟

أخبار العالم العربي

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في توقيت يزداد فيه الغموض بشأن مصير العملية الانتخابية، قررت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة

والأسباب كما قالت تتعلق بضرورة تبني بعض الإجراءات القانونية والقضائية.


وفيما تؤكد الحكومة الليبية انجازها المهام المناطة بها لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 كانون الأول ديسمبر، يقترح المجلس الأعلى للدولة تأجيلها حتى فبراير القادم.

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