هل يعرقل ترشح سيف الإسلام القذافي الانتخابات في ليبيا؟

يستمر الجدل في ليبيا بشأن ترشح سيف الإسلام القذافي نجل القائد الليبي السابق بعد تقديم وثائق ترشحه للانتخابات الرئاسية رسميا لدى مفوضية الانتخابات في مدينة سبها..



كما حذفت المفوضية خبرا نشر على صفحتها في فيسبوك يفيد برفضها ملف سيف الاسلام، وقالت إن صفحتها تعرضت للاختراق، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

يأتي ذلك بينما أغلق مواطنون مراكز الانتخابات في بعض المدن احتجاجا على ترشح نجل القذافي، ومطالب من المدعي العام العسكري بوقف الترشيح حتى امتثاله المعني للتحقيق.

فماهي سيناريوهات المشهد الليبي في ظل اقتراب الانتخابات وتزايد الخلافات؟

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