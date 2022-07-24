هل يصوت التونسيون لصالح الدستور الجديد؟

انقسام حاد في الشارع التونسي مع دخول البلاد مرحلة الصمت الانتخابي قبيل الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

من يعارض الدستور الجديد يقول ورفع إنه انقلاب على التجربة الديمقراطية واستهداف للمؤسسات الديمقراطية وتضييق على الحقوق والحريات. ومن يدعمه يؤكد أنه استمرار وتكريس للمسار الديمقراطي بعد الثورة التونسية. سنسأل اكثر اليوم مشاهدينا عن تونس. الكل ينتظر ويترقب.. ما المتوقع؟ وهل ستشهد البلاد انفراجا سياسيا قريبا او ستتجه نحو المزيد من التعقيد والمواجهة؟

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