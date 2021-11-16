هل يصل المشير خليفة حفتر لكرسي الرئاسة الليبية؟

قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، لينضم إلى قائمة المرشحين لهذه الانتخابات

ومن أبرزهم وأكثرهم اثارة للجدل سيف الإسلام القذافي.

بالتوازي ارتفعت وتيرة الانتقادات لقانون الانتخابات الصادر عن مجلس النواب حيث جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة للقانون وقال إنه مفصلٌ على مقاس شخصيات معينة..

ما مصير الانتخابات المرتقبة؟

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