هل يشن الغرب حرب استنزاف مع روسيا بأوكرانيا؟

وأخيراً بدأ الهجوم الأوكراني الموعود نحو نيكولايف وخيرسون بعد أسابيع من الحديث الغربي عن قرب انطلاقه. لكن تطورات اليومين الماضيين جاءت عكس ما تمناه الغرب ونظام كييف..

فاق عدد قتلى الجانب الأوكراني ألفاً وستَّمئةِ جندي. مئات الدبابات والمدرعات الأوكرانية دُمِّرت، والقوات الروسية والحليفة ثابتة في مواقعها بالرغم من الدعم الغربي لكييف بالمعدات والمعلومات والتدريب والتخطيط والتوجيه.. فهل يصحو الغرب ونظام كييف من وهم تغيير المعادلة في الميدان على ضوء هذه التطورات؟ من الواضح أنهم كانوا يعلمون بواقع الجيش الأوكراني، ومن الواضح أيضاً أن الجيش الأوكراني بالنسبة لهم ليس سوى وقود معركتهم البائسة في محاولة استنزاف روسيا..

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