هل يشكل الأوروبيون جيشا موحدا رغم الخلافات؟

أعلن القائد الجديد للجيش البريطاني باتريك ساندرز، عن حاجة بلاده إلى إنشاء جيش قادر على القتال في أوروبا وإلحاق هزيمة بروسيا..

من جانب آخر دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الغرب إلى الاستعداد لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا، والى ضمان ديمومة الإمدادت نحو كييف وهي تصريحات تقاطعت في افكارها مع تصريح آخر للأمين العام لحلف الاطلسي ينس ستولتنبورغ.. ويرى مراقبون أن بريطانيا تدعم عسكرة أوروبا وتدفعها نحو المواجهة مع روسيا، كما سبق لجونسون أن أطلق فكرة إنشاء تحالف أوروبي جديد يشمل بريطانيا، وبولندا، وأوكرانيا، ودول البلطيق يضاف الى الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي..

فهل تنجح الدول الأوروبية بتشكيل جيش موحد رغم انقساماتها على خلفية الأزمة الأوكرانية؟