هل يشق قرار حظر النفط الروسي صف أوروبا؟

النفط الروسي, الشغل الشاغل للأوروبيين منذ إعلان العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. نقاطع أو لا نقاطع؟ هل هناك جهوزية أوروبية لفرض حظر على النفط الروسي؟

أصلا وقبل طرح هذه الفرضيات هل هناك اجماع في البيت الأوروبي حول هذا الملف؟ التباينات واضحة وصريحة وآخرها تم الإعلان عنه عبر رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه فرض حظر شامل وفوري على النفط الروسي. سنسأل اكثر اليوم مشاهدينا عن الأوروبيين والنفط الروسي..