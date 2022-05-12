هل يشعل انضمام فنلندا للناتو حربا مع روسيا؟

ودَّعت فنلندا الحياد وحسمت أمرها بطلب الانضمام إلى الناتو منهية عقوداً من سياسة حياد انتهجتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

على مدى هذه السنوات استفادت هلسنكي من موقعها المحايد ما انعكس ازدهاراً اقتصاديا قل نظيره في العالم.. اليوم، وإن لم تكن مسألة انضمام فنلندا مفاجئةً لموسكو على اعتبار أنها تتودد لهذه المنظمة حتى قبل وقت طويل من التطورات في أوكرانيا، إلا أن روسيا أكدت أن الخطوة ستشكل خطراً على أمنها، لذا فهي ستتخذ إجراءات عسكرية تقنية لضمان أمنها على ضوء. فكيف ستتعامل روسيا مع هذا الأمر؟ وماذا ستستفيد فنلندا إن دفعت الجيش الروسي للعودة إلى حدودها؟

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