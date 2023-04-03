هل يشعل انضمام فنلندا رسميا للناتو حربا بين روسيا والحلف؟

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، إن روسيا ستعزز قدراتها العسكرية في الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي كرد فعل على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال إنه في حال نشر قوات أومعداتٍ لأعضاء آخرين في الحلف على أراضي فنلندا، ستتخذ روسيا خطواتٍ إضافية لضمانِ أمنها بشكل فعال..

وفي السياق قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إن فنلندا ستصبح رسميا دولة كاملة العضوية اعتبارا من يوم الثلاثاء، الرابع من إبريل نيسان الجاري، وأن الحدود المشتركة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي سوف تتضاعف.. ومازال الحلف يأمل في تسريع انضمام السويد التي تواجه معارضة من الجانب التركي، بينما حذرت نائبة رئيس البرلمان الهنغاري من ازدياد مخاطر المواجهة المسلحة بين روسيا والحلف متهمة واشنطن باستخدام التكتل العسكري للحفاظ على هيمنتها العالمية..

فهل يرفع توسع الحلف نحو الحدود الروسية من مخاطر مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا والغرب؟

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