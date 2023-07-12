هل يشعل الناتو بدعمه أوكرانيا عسكريا حربا عالمية مع روسيا؟

تنتهي قمة الناتو بالعاصمة الليتوانية فيلنوس من دون أي شيء يسد رمق الرئيسي الأوكراني فلاديمير زيلنسكي اللاهث خلف الدخول في تكتل الحلف الأطلسي..

لا أفق زمني محدد لانضمام كييف للناتو، بل على الأخيرة أن تجري إصلاحات قبل قبولها.. أما الحديث فيدور عن نية قادة مجموعة السبع إطلاق مباحثات مع أوكرانيا للتفاوض حول إطار لالتزامات وترتيبات أمنية طويلة الأمد.. وهو موقف ترفضه موسكو التي تؤكد أن تقديم أي ضمانات لكييف أمرٌ خاطئ ويشكل اعتداءً على أمن روسيا ويجعل أوروبا مكاناً أكثر خطراً.

فكيف سترد روسيا على أي ضمانات غربية لأوكرانيا؟ وما طبيعة هذه الضمانات التي يجري الحديث عنها؟

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