هل يشعل الدعم الغربي لكييف حربا مع روسيا؟

أصدر قادة دول مجموعة السبع بيانا مشتركا أعربوا فيه عن دعمهم الكامل لأوكرانيا،

واستمرار تشديد العقوبات على روسيا الهادفة الى الحد من وصولها الى الاسواق العالمية ومنع تصدير المنتجات التكنولوجية إليها.. كما تهدف العقوبات إلى إضعاف عائداتها من صادرات الذهب و منتجات الطاقة.

قادة الدول السبع الكبرى دعو روسيا إلى ضمان حرية مرور السفن التي تحمل منتجات زراعية من موانئ أوكرانيا.. وأعربوا استعدادهم لتوسيع التعاون الاستخباراتي مع كييف، التي يجب أن تقرر بنفسها التسوية السلمية دون ضغوط من الخارج حسبما جاء في نص البيان.. فما أهمية النقاط الواردة في مضمون البيان الختامي لقمةِ الدول السبع الكبرى؟ و كيف سيكون تأثيرها على الوضعِ الميداني في أوكرانيا؟