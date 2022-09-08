هل يشعل الدعم الأمريكي لكييف حربا مع روسيا؟

حزمة تلو الأخرى ترسل واشنطن أسلحتها إلى أوكرانيا، والنتيجة حتى الآن إطالة أمد النزاع من دون تغيير نتيجته.

تبلغ قيمة الحزمة الأخيرة 675 مليون دولار، فيما تتحدث الأنباء عن أن واشنطن زوَّدت النازيين في كييف بقذائف Excalibur الموجهة بنظام GPS. موسكو التي تؤكد أن كل هذا الدعم لن يمنعها من تحقيق أهداف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، نقلت إلى مجلس الأمن مسألة مصير الأسلحة الغربية المسلمة إلى أوكرانيا، محذرة من أنها قد تنتهي بأيدي منظمات إرهابية..

فما هي استراتيجية الغرب من خلال الاستمرار بضخ الأسلحة إلى أوكرانيا؟ وما هي استراتيجية روسيا في مقابل هذه التوجه الغربي؟ هل نحن أمام لعبة عض أصابع، لا يمكن إلا أن يصرخ الغرب فيها أولا؟

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