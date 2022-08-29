هل يشعل اعتزال الصدر حربا أهلية بالعراق؟

لا تنتهي مفاجآت مقتدى الصدر.. وآخرها إعلانه اعتزال العمل السياسي نهائيا، تاركاً الساحة العراقية في عين العاصفة.

بيان الاعتزال حمل رسائل في اتجاهات متعددة نحو مراجع دينية، ونحو الأطراف السياسية.. لكن ما إن صدر البيان حتى اشتعل الشارع. فأنصار الصدر في الشارع، وكانوا حتى الأمس يمنون النفس بانتصار سياسي، هم مقتنعون بأنه سينتشل بلاد الرافدين من بحور أزماتها.. ليجدوا أنفسهم، مع نظرائهم، وقود نار أمكن حتى اللحظة السيطرة عليها.. مع إدراك الجميع بأنها إن استعرت لن تبقِ ولن تذُرَ..

Your browser does not support audio tag.