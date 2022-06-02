هل يسعى الغرب لحرب استنزاف طويلة بأوكرانيا؟

أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى استحالة الاعتماد على وعود الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعدم استخدام الأسلحة الغربية لضرب أهداف خارج أوكرانيا.

الموقف الروسي جاء تعليقا على إعلان واشنطن نيتها تقديم شحنة من الأسلحة المتطورة تضم منظومات هيمارس بعيدة المدى، خطوة تهدف حسب الجانب الأمريكي لتعزيز وضع أوكرانيا في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات.. مع التأكيد حسب تصريحات وزير الخارجية أنتوني بليكين على وجود ضمانات أوكرانية بألا تستخدم الأسلحة الغربية في مهاجمة أهداف داخل الأراضي الروسية.

في سياق آخر أكد الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك أن عددا كبيرا من الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا سوف ينتهي مصيرها في يد المجموعات الاجرامية في أوروبا وخارجها.

فما هي تبعات الخطوة الأمريكية؟ وما السيناريوهات المطروحة أمام موسكو؟

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