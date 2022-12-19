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إعلام سوري: عدوان إسرائيلي يستهدف محيط دمشق
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هل يسرع رفع واشنطن وجودها العسكري بأوكرانيا الصدام مع روسيا؟

أخبار العالم

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تتوالى التحذيرات الروسية من ارتفاع مخاطر مواجهةٍ مباشرةٍ بين موسكو وواشنطن، على ضوء السياسة الأميركية ضد روسيا.

 آخر فصول هذه السياسة إرسال واشنطن عناصر تحت مسمى "مستشارين عسكريين". تضع الولايات المتحدة رسمياً جنودها في مرمى الاستهداف الروسي، وتنخرط في الوقت ذاته بشكل مباشر في استهداف روسيا ومصالحها. ربما يجدر التذكير بتحذير الرئيس الروسي لحظة إطلاقِ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أي طرف يفكر بالتدخل فيما يجري. بانتظار هؤلاء ردٌّ فوريٌّ سيؤدي إلى عواقب لم يختبروها في تاريخهم. فهل تدرك واشنطن أن صبر موسكو ينفد؟ وماذا لو نفد؟ هل تحين لحظةُ المواجهة المباشرة؟

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